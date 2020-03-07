Космический корабль Dragon с грузом для МКС запустили с мыса Канаверал

Сегодня, 7 марта, с космодрома на мысе Канаверал запустили космический корабль Dragon с грузом для Международной комической станции. Трансляцию запуска вела компания SpaceX.

Сообщается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с комплекса номер 40 на базе ВВС США состоялся в 23:50 по местному времени (07:50 по Москве). На борту корабля находится чуть более двух тонн грузов, включая научное оборудование для биомедицинских исследований и аппаратуру для изучения химических реакций в условиях микрогравитации.

К настоящему моменту SpaceX уже осуществила управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя на площадку на мысе Канаверал.