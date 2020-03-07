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Совбез ООН не поддержал договоренности РФ и Турции по Идлибу

Ирина Егорова
07:50 07.03.2020
Предполагается, что представители американской делегации не приняли документ.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Maher al-Mounes, Xinhua, Globallookpress

Совбез ООН не смог принять общее заявление для прессы по итогам заседания, на котором Россия проинформировала о договоренностях, достигнутых в Москве между Владимиром Путиным и его коллегой Рэджепом Тайипом Эрдоганом по Идлибу.

Предполагалось, что члены Совета безопасности выразят поддержку соглашению между Москвой и Анкарой о прекращении огня.

«Из-за позиции одной делегации это оказалось невозможным», - сказал постпред России при ООН Василий Небензя.

Он не уточнил, какая страна заблокировала принятие документа. По информации РИА Новости, заявление в поддержку соглашения отклонили представители США.

Шестичасовые переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли в Москве 5 марта. 

По итогам встречи был подписан дополнительный протокол к Сочинскому меморандуму. В частности, он содержит три основных пункта, призванных нормализовать ситуации в зоне деэскалации Идлиб. А именно, стороны стороны договорились прекратить все боевые действия по существующей линии разграничения. К северу и югу от трассы М-4, связывающей между собой Латакию и Алеппо, будет создан шестикилометровый коридор безопасности.

Третий пункт договора касается проведения совместного патрулирования российской военной полиции и турецких военнослужащих в окрестностях Серакаба по трассе М-5. 

Режим прекращения огня был введен с с 00.01 6 марта. За сутки отмечено сокращение количества обстрелов в пять раз. С 15 марта начнется совместное патрулирование обозначенных в документе территорий. 

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