Убегавший от полиции итальянский арбитр погиб под колесами поезда

Итальянский футбольный арбитр Антонио Мартиньелло погиб, попав под поезд, сообщает издание ll Resto del Carlino.

31-летний мужчина находился под домашним арестом по обвинению в преследовании бывшей девушки, но нарушил условия содержания под стражей. Поэтому, когда полицейские пришли его арестовывать, Мартиньелло закрылся у себя в доме. Правоохранителям пришлось прибегнуть к помощи пожарных, чтобы проникнуть в жилище и задержать винового. Но тот, успел убежать «от закона» через окно.

Чуть позже сотрудники полиции нашли Мартиньелло мертвым на железнодорожных путях. Судья погиб под колесами поезда.