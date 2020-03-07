Ученые обнаружили изменения в симптомах коронавируса

Китайские ученые выявили изменения симптомов коронавируса у первых пациентов, которые заболели в начале вспышки и сейчас.

Согласно результатам проведенного исследования, опубликованного на портале Social Science Research Network (SSRN), болезнь зараженных позднее проявляет себя не так очевидно.

Специалисты исследовали 89 пациентов в Ухане, которые были разделены на две группы. В первой были те 31 человек, кто заразился инфекцией в период с 16 по 22 января. Во второй группе - 58 человек, госпитализированных с симптомами коронавируса с 23 по 29 января.

Симптомы заболевания у первой группы пациентов были следующие: высокая температура, боль в мышцах, слабость, отделение мокроты и пониженный уровень лимфоцитов. Эти же симптомы были обнаружены и у людей во второй группе, но проявляли они себя слабее, либо вовсе отсутствовали.

Кашель, диарея, тошнота и тяжесть в груди наблюдались у всех пациентов.

«Наблюдения из этого исследования позволяют предполагать, что первоначальные симптомы недавно зараженных пациентов более скрыты, а также то, что новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп», - делают вывод ученые.

Специалисты предполагают, что подобные изменения могут служить свидетельством мутации вируса и его видоизменения. Китайские ученые предупредили, что именно поэтому инфекция может не заявлять о себе на протяжении длительного времени.

Вспышка китайского коронавируса произошла 31 декабря 2019 года в Ухане. На данный момент, число заболевших превысило 100 тысяч человек. Скончались от пневмонии порядка 3,5 тысячи человек.

Коронавирус продолжает расходится по миру. Первые случаи заражения регистрируются все в новых и новых странах - Палестине, Словении, Венгрии, Боснии и Герцеговине и так далее. По информации Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 распространился уже в 85 государствах. В России зарегистрировано шесть случаев заражения пневмонией нового типа: пять человек - в Москве, один - в Нижнем Новгороде. Все заболевшие приехали из Италии.