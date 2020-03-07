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Посольство РФ предложило Киеву обратить внимание на рекламу ФБР с Высоцким

Светлана Головина
05:57 07.03.2020
Реклама на русском языке с изображением советского артиста была опубликована на странице Федерального бюро расследований в Facebook.
Посольство РФ предложило Киеву обратить внимание на рекламу ФБР с Высоцким
© Фото: Vyacheslav Panov Global Look Press

В посольстве России в Соединенных Штатах выразили надежду, что Киев разрешит показ советского телесериала «Место встречи изменить нельзя», в котором главную роль исполнил Владимир Высоцкий, после публикации рекламы ФБР с образом Глеба Жеглова.  

«Будем надеяться, что после рекомендации ФБР Украина снимет запрет с легендарного советского пятисерийного телевизионного сериала "Место встречи изменить нельзя" с участием любимого российского актера и певца Владимира Высоцкого», - говорится в Twitter-аккаунте посольства.

Накануне ФБР США разместило на своей странице в Facebook рекламу на русском языке, в которой призывает к сотрудничеству.

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