Артистка рухнула со сцены и допела с переломом ноги в Красноярске

Певица из Красноярска Анастасия Вишневская во время своего выступления упала со сцены и сломала ногу. Случившееся было заснято на камеры и выложено в YouTube на канал «Красноярские новости».

В момент исполнения музыкальной композиции артистка подошла чересчур близко к краю сцены и, потеряв равновесие, провалилась в оркестровую яму.

На кадрах заметно, что, несмотря на инцидент, девушка не растерялась и практически без заминки продолжила петь дальше.

Артистку не остановило даже то, что упав с высоты в несколько метров она сломала стопу. Певица смогла подняться на ноги и закончить исполнение. Об этом сообщает «360».

Некоторые интернет-пользователи засомневались, что певица пела вживую.

Инцидент произошел на губернаторском приеме. После окончания выступления Вишневская была госпитализирована и сейчас ей предстоит операция.