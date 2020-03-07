В США объяснили, почему водка не помогает от коронавируса

Американская компания, производящая водку, объяснила, что их продукция, как и другая водка на рынке, не поможет в борьбе с коронавирусом.

На своей странице в Twitter фирма попросила не полагаться на их товар как на средство дезинфекции рук на фоне эпидемии новой болезни. Компания выступила с разоблачением формирующегося в массовой среде мифа о пользе водки против инфекции после того, как получила обращение от пользователя, в котором он поведал о своем самодельном антибактериальном средстве на основе их водки.

«Хвала водке. Она оберегает меня от микробов. В то же время она дарит мне хорошее настроение», - написал он в соцсети.

Производители алкогольной продукции подчеркнули, что в настоящем средстве для дезинфекции рук должно быть минимум 60% спирта. В их же водке содержится лишь 40%, что делает ее непригодной для данных целей. За основу для выводов компания брала данные Центра по контролю за заболеваниями США.

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