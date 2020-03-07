Путин оценил возможность стать главой Госсовета

Во время визита в город Иваново Владимир Путин заявил, что попытка наделить Госсовет особыми полномочиями и возглавить его, может привести к тому, что на территории России сложится двоевластие.

«Дело не в том, что я не хочу. Нет, мне нравится моя работа, но для того чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, - вот чего я боюсь, вот чего я не хочу делать», - цитирует ТАСС президента.

Он отметил, что отказ от сильной президентской власти только навредит стране, и в первую очередь это связано с тем, что в России слабая партийная система и нет достаточного запаса политической и экономической прочности.

Укрепить роль Государственного совета планируется в ходе проведения конституционной реформы.

Всероссийские выборы за поправки в Конституцию пройдут 22 апреля.