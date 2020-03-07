Оценены потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Потери России из-за разрыва сделки сообщества ОПЕК+ составят от 100-150 миллионов долларов в день. Такой прогноз представил совладелец компании «Лукойл» Леонид Федун.

С 1 апреля 2020 года сделка прекратит свое существования и все обязательства по ней потеряют актуальность. Альянс ОПЕК+ будет реализовываться в рамках Хартии о бессрочном сотрудничестве. Бывшие партнеры продолжат отслеживать изменения на рынке и анализировать общую ситуацию в нефтедобывающей отрасли в формате министерского мониторингового комитета. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу Минэнерго России Александра Новака.

Федун, подсчитавший потенциальные убытки РФ, рассказал, что они строятся на ожидании падения цен на нефтесырье примерно на $20 за баррель (до $40 за баррель) и учете объема российского экспорта, равного примерно пяти миллионам баррелей в день.

Специалист указал, что запланированное Россией что российские наращивание добычи нефти на 2-3% при его реализации не компенсирует будущих потерь.

Комментарии относительно возможных причин принятия Россией решения о разрыве соглашений ОПЕК+ и относительно того, можно ли отменить это решение, эксперт не дал.