СМИ: задержаны двое членов королевской семьи в Саудовской Аравии
Предыдущий наследный принц Саудовской Аравии и брат короля были задержаны в связи с подозрением в госизмене.
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В пятницу, 6 марта, в Саудовской Аравии были задержаны предыдущий наследник принца государства Мухаммед бен Наиф и брат короля принц Ахмед ибн Абдул Азиз по подозрению в госизмене.
После того как охрана королевского двора взяла их под стражу, в их домах был проведен обыск, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источник.
Отмечается, что за подобное деяние им может грозить пожизненное заключение или казнь.