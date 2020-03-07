СМИ: задержаны двое членов королевской семьи в Саудовской Аравии

В пятницу, 6 марта, в Саудовской Аравии были задержаны предыдущий наследник принца государства Мухаммед бен Наиф и брат короля принц Ахмед ибн Абдул Азиз по подозрению в госизмене.

После того как охрана королевского двора взяла их под стражу, в их домах был проведен обыск, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источник.

Отмечается, что за подобное деяние им может грозить пожизненное заключение или казнь.