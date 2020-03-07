Названы главные страхи собак и самые пугливые породы

Зоопсихологи из Финляндии исследовали различные породы собак чтобы выяснить, какие из них являются самыми пугливыми.

По данным исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, поведенческие отклонения собак делают их жизнь качественно хуже и нередко приводят к тому, что домашние животные оказываются на улице или даже усыпляются владельцами. Ученые выделили семь самых распространенных проблем четвероногих и проследили, у каких пород собак они проявляются заметнее всего.

В этом исследовании изучались пугливость, боязнь высоты, раздражимость из-за шума, импульсивность, агрессия, навязчивое поведение и патологическая тоска по хозяину.

Особенности собак выяснялись специалистами через опрос владельцев. Зоопсихологи попросили 13,7 тысячи хозяев описать страхи или ненормальное поведение своих питомцев.

Наименее психически стабильными оказались дворняги. Беспородные собаки вместе с ирландскими мягкошерстными пшеничными терьерами испытывают самый большой страх перед громом и незнакомыми людьми.

Кроме них встречаться с незнакомцами сильно боятся испанские водные собаки. Их сородичи, итальянские водные собаки, в свою очередь, пугаются салютов и также плохо переживают звуки грома. У короткошерстных колли часто можно встретить страх высоты.

Карликовые шнауцеры - самая агрессивная среди всех пород собак. Их противоположностями являются лабрадор-ретриверы и стаффордширские бультерьеры.

В общем числе случаев заметно, что самки чаще бывают пугливыми, а самцы - агрессивными. Кроме этого ученые установили, что пожилые собаки начинают сильнее боятся ямам, лестницам и громких звуков.