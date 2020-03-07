Раскрыта опасность хранения зубных щеток в ванной

Хранить зубную щетку в ванной комнате не рекомендуется из-за близкого расположения с туалетом, заявили австралийские эксперты.

По их мнению, опасные бактерии, которые живут на поверхности унитаза, в теплой влажной среде стремительно размножаются, и могут без проблем оказаться на щетке. Попав на поверхность ее щетины, во время чистки они попадают в организм и могут причинить вред здоровью.

Из-за гигиенических соображений эксперты также не рекомендуют хранить в ванной полотенца, халаты и станки для бритья, а также лекарственные препараты, парфюмерию и украшения.

Уточняется, что под воздействием высоких температур может портится составляющее их веществ.

Полный перечень предметов был размещен на портале Bed Threads.