Коронавирус подтвердили у 21 человека на борту Grand Princess

У 21 пассажира круизного лайнера Grand Princess по результатам анализов подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией. Всего на борту судна находится 3,5 тысяч человек, включая членов экипажа, и четверо из них - российские граждане. Это стало известно из сообщения вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса, сделанного на брифинге 6 марта.

Тесты были проведены у 46 человек с подозрением на заболевание. Вирус был обнаружен у двух пассажиров и 19 членов экипажа. Отрицательный результат показали 24 теста и один оказался неопределенным.

Пенс заверил, что США проведет проверку на заражение COVID-19 у всех на лайнере. При необходимости 1,1 тысячи членов экипажа будет помещена на карантин, организованный на самом корабле.

Всего на борту лайнера сегодня, согласно информации компании-оператора, находятся 3533 человека, 1111 из которых (а среди них и четыре россиянина) состоят в экипаже.

Партия тестов, результаты которой огласили, была доставлена на судно Grand Princess с помощью вертолета.

Ранее СМИ Соединенных Штатов сообщили, что команде Grand Princess был дан приказ вернуться в Сан-Франциско. Это распоряжение власти Калифорнии дали после новости о смерти одного из пассажиров, находившегося на борту лайнера с 11 по 21 февраля и покинувшего корабль, предположительно, будучи зараженным коронавирусом.