Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Вспышка коронавируса в Китае ТЕГИ

Коронавирус подтвердили у 21 человека на борту Grand Princess

Анна Берестовая
03:52 07.03.2020
Всего на борту лайнера сегодня находятся 3,5 тысячи человек, 1,1 из которых - члены экипажа.
© Видео: Министерство обороны США © Фото: Министерство обороны США

У 21 пассажира круизного лайнера Grand Princess по результатам анализов подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией. Всего на борту судна находится 3,5 тысяч человек, включая членов экипажа, и четверо из них - российские граждане. Это стало известно из сообщения вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса, сделанного на брифинге 6 марта.

Тесты были проведены у 46 человек с подозрением на заболевание. Вирус был обнаружен у двух пассажиров и 19 членов экипажа. Отрицательный результат показали 24 теста и один оказался неопределенным.

Пенс заверил, что США проведет проверку на заражение COVID-19 у всех на лайнере. При необходимости 1,1 тысячи членов экипажа будет помещена на карантин, организованный на самом корабле.

Всего на борту лайнера сегодня, согласно информации компании-оператора, находятся 3533 человека, 1111 из которых (а среди них и четыре россиянина) состоят в экипаже.

Партия тестов, результаты которой огласили, была доставлена на судно Grand Princess с помощью вертолета.

Ранее СМИ Соединенных Штатов сообщили, что команде Grand Princess был дан приказ вернуться в Сан-Франциско. Это распоряжение власти Калифорнии дали после новости о смерти одного из пассажиров, находившегося на борту лайнера с 11 по 21 февраля и покинувшего корабль, предположительно, будучи зараженным коронавирусом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.03.2020, 06:20
«Титаник идет ко дну»: Шульгин рассказал о расколе и политизации в ОЗХО
Дата06.03.2020, 18:27
Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта
Дата06.03.2020, 19:49
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов NHL
Дата06.03.2020, 17:17
Путину представили новейшие парашюты для российского спецназа
Дата07.03.2020, 00:00
Хранившие семейное тепло: Минобороны запустило раздел о женах советских полководцев
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса в Китае
03:52 В стране и мире
Видео
Коронавирус подтвердили у 21 человека на борту Grand Princess
02:20 В стране и мире
Видео
Букет с вирусом: в Депторге объяснили, почему не стоит покупать цветы с рук
00:50 В стране и мире
В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом
22:26 В стране и мире
Россия приостановила въезд граждан из Ирана из-за коронавируса
20:58 В стране и мире
Посольство Италии в Москве посоветовало своим гражданам не ездить в Россию из-за коронавируса
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
05:02 В стране и мире
Оценены потери России от разрыва сделки с ОПЕК
04:47 В стране и мире
СМИ: задержаны двое членов королевской семьи в Саудовской Аравии
04:33 В стране и мире
Названы главные страхи собак и самые пугливые породы
04:16 В стране и мире
Раскрыта опасность хранения зубных щеток в ванной
03:52 В стране и мире
Видео
Коронавирус подтвердили у 21 человека на борту Grand Princess
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Массовая драка священников и прихожан в «новой церкви» Украины попала на видео
Мейвезер назвал желаемую сумму за поединок с Нурмагомедовым
Видео
Путешествие на Марс: опубликована самая детальная панорама Красной планеты
Назад в прошлое: в Сети появились фото «реалистичного» бэтмобиля
Влетит в копеечку: коллекторы назвали причины просрочки по кредитам
На Марсе обнаружили странную дыру
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.