Пес помогает прикованному к коляске хозяину передвигаться по городу: видео

Анатолий Дербенев - инвалид-колясочник, проживающий в городе Таразе в Казахстане. Недавно он стал героем видео, широко разошедшегося по Сети - все благодаря своему четвероногому помощнику. Пес по кличке Магнус уже четыре месяца постоянно рядом с мужчиной - охраняет хозяина и помогает ему передвигаться по улицам.

Собаке всего 11 месяцев, но она многое понимает и знает, как правильно подтолкнуть инвалидное кресло, чтобы по асфальту и земле было проще ехать.

Дербенев рассказал, что собаки были у него и раньше. Прошлый пес распознавал человеческую речь и знал несколько сотен слов.

Узнали об Анатолии и его друге случайно - прохожие были впечатлены тем, как «золотой» пес справляется с заботой о своем владельце.

«Он человечнее людей», - заявил Дербенев, когда его попросили рассказать о своей собаке.