По Крымскому мосту между Керчью и Анапой начинают курсировать поезда

В субботу, 7 марта, по Крымскому мосту будет запущено пригородное железнодорожное сообщение между Керчью и Анапой - первый состав отправится из Керчи в 14.38 (Мск). Об этом рассказали в «Южной пригородной пассажирской компании».

Согласно расписанию, в будни поезда будут осуществлять по два рейса, в пятницу и выходные - по три рейса в обе стороны.

Уточняется, что цена проезда до конечной станции составляет 439 рублей.

Время в пути составляет 2 часа, учитывая остановку на станции Тамань-Пассажирская.

«У нас есть потребность в перевозке студентов между Керчью и Анапой, то есть, это устойчивая связь не только для отдыхающих, но и для тех людей, которые там живут, которые ездят на работу, учебу», - сказал министр транспорта Крыма Сергей Карпов РИА Новости.

Официальное открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту состоялось в конце декабря 2019 года. В феврале этого года стартовали продажи билетов в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска в Симферополь и обратно.