Другое измерение: Челябинск «пронзил» огненный столб

В четверг, 5 марта, в небе над Челябинском произошло уникальное световое явление, в результате которого до земли опустился огромный огненный столб.

На кадрах видно, как во время рассвета от горизонта протянулась яркая полоса света, которая напоминает портал в другое измерение. По контору свечения отблески пламени принимают более красные оттенки.

В Сети жители города разделились на тех, кто отнесся к происходящему с юмором и предположил, что картина напоминает сюжет фантастического фильма, где на нашу планету прилетают инопланетяне. Других необычное зрелище успело хорошо напугать.

С точки зрения специалистов, ничего страшного в «огненном столбе» нет, так как с научной точки зрения - это частое визуальное явление, которое встречается на территории всей России во время рассвета или заката.