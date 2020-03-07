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Другое измерение: Челябинск «пронзил» огненный столб

Светлана Головина
02:40 07.03.2020
Необычное природное явление заставило понервничать жителей города.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В четверг, 5 марта, в небе над Челябинском произошло уникальное световое явление, в результате которого до земли опустился огромный огненный столб.

На кадрах видно, как во время рассвета от горизонта протянулась яркая полоса света, которая напоминает портал в другое измерение. По контору свечения отблески пламени принимают более красные оттенки.

В Сети жители города разделились на тех, кто отнесся к происходящему с юмором и предположил, что картина напоминает сюжет фантастического фильма, где на нашу планету прилетают инопланетяне. Других необычное зрелище успело хорошо напугать.

С точки зрения специалистов, ничего страшного в «огненном столбе» нет, так как с научной точки зрения - это частое визуальное явление, которое встречается на территории всей России во время рассвета или заката.

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