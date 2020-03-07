Троекратное «Ура!»: участники экспедиции «Паруса мира» поздравили с 8 Марта из Атлантики
Члены экипажа из фуражек выложили надпись «8 марта».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Участники экспедиции «Паруса мира» экипажи барков «Седов» и «Крузенштерн», а также фрегата «Паллада» из холодной Атлантики поздравили женщин с Международным женским днем.
На кадрах видно, как члены экипажа выстроились в определенном порядке и кричат троекратное «Ура!», после чего опускают головы и появляется надпись «8 марта».
Помимо этого, отдельное поздравление было подготовлено девушкам в составе экипажа, которые наравне с мужчинами укладывают паруса и несут вахту.
После завершения международной регаты барк «Крузенштерн» продолжает Трансатлантическое плавание и следует на Канарские острова, а барк «Седов» и фрегат «Паллада», находящиеся в кругосветке, взяли курс на Кейптаун.