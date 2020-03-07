Военный оркестр поздравил 100-летнюю блокадницу с 8 Марта

Сегодня, 7 марта, в преддверии Международного женского дня оркестр штаба Западного военного округа поздравил с приближающимся праздником 100-летнюю защитницу блокадного Ленинграда Зою Трофимовну Зиновьеву.

Зоя Трофимовна родилась в Вологде и переехала в Ленинград, когда ей было восемь лет. На момент начала Великой Отечественной войны вологжанка училась в Ленинградском институте торговли.

Студентов вуза эвакуировали, но Зоя Зиновьева решила остаться в городе. Она командовала бригадой женщин-грузчиц на Дороге жизни, а после окончания войны четверть века руководила знаменитым «Пассажем».

За боевые заслуги Зиновьева была награждена медалями и орденами. Имеет знак за участие в оборудовании военно-стратегической транспортной магистрали к Ленинграду.