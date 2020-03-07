Коллекцию парадных кабриолетов ФСО впервые показали в Москве

Музей автомотоклуба Федеральной службы охраны впервые представил в Москве полную коллекцию парадных кабриолетов.

Особое место на выставке занимают редкие экземпляры ЗИС-110Б в кузове фаэтон. В 1953-м году эти красавцы сменили автомобили, принимавшие участие в Парадах победы. Так, в крытой версии ЗИС-110Б ездил Сталин.

Фаэтоны оснащены специальной ручкой, за которую командующий парадом стоя держался во время движения. Есть такая ручка и у современных автомобилей проекта «Кортеж» Aurus, которые также представлены на выставке.

Самый молодой из своих одноклассников - кабриолет Aurus Senat, который в прошлом году впервые участвовал в Параде победы на Красной площади. На выставке журналистам представилась возможность вплотную прикоснуться к флагману отечественного автомобилестроения.

Отдельная экспозиция посвящена автомобилям, снимавшимся в популярных кинофильмах. Среди них Mercedes Штирлица («17 мнгновений весны»), Sitroen главного героя приключенческой кинокомедии «Фантомаса» и знаменитый автомобиль- мотоколяска СМЗ С-3А из «Кавказской пленницы», известный в народе как «моргуновка».

Любоваться колесными раритетами скоро можно будет круглый год. Легенды отечественного автопрома из гаража ФСО займут свое место в музее в одном из павильонов ВДНХ.