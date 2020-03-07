От лица всех мужчин Земли: российский космонавт поздравил женщин с борта МКС

Командир Международной космической Олег Скрипочка записал видеопоздравление для женщин в связи с наступающим праздником 8 Марта. Слова, обращенные к прекрасным дамам, были сказаны прямо с борта МКС. Кадры были представлены «Роскосмосом».

Российский космонавт поблагодарил всех женщин от лица «мужской части населения Земли» за любовь, преданность, заботу и поддержку, а также за красоту и радость, приносимые их присутствием в дом.

Скрипочка пожелал «лучшей половине человечества» быть счастливыми и любимыми и каждый день чувствовать «надежную опору, уверенность в будущем и безграничные возможности».