Дочь Заворотнюк обратилась к подписчикам в Instagram
Анна Заворотнюк поблагодарила своих фолловеров за поддержку и переживания относительно здоровья матери.
© Фото: anna_zavorotnyuk Instagram
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала пост в соцсети, в котором обратилась к своим подписчиками со словами благодарности. Анна написала, что очень переживает о состоянии здоровья своей матери.
«Я люблю вас всех и глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится, и в наш дом вновь войдет радость и счастье», - написала Анна в Instagram.
Свой пост она сопроводила фотографией с тюльпаном, явно подразумевая грядущий праздник всех представительниц прекрасного пола - 8 марта.