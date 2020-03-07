Дочь Заворотнюк обратилась к подписчикам в Instagram

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала пост в соцсети, в котором обратилась к своим подписчиками со словами благодарности. Анна написала, что очень переживает о состоянии здоровья своей матери.

«Я люблю вас всех и глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится, и в наш дом вновь войдет радость и счастье», - написала Анна в Instagram.

Свой пост она сопроводила фотографией с тюльпаном, явно подразумевая грядущий праздник всех представительниц прекрасного пола - 8 марта.