«Дух огня»: фестиваль кинодебютов открылся в Югре

Вечерние платья и смокинги на известных актерах и режиссерах - под шубами и верхней одеждой. Так выглядит красная звездная дорожка кинофестиваля в Ханты-Мансийсе, где сейчас -14 градусов. В Югре открыли XVIII международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Гостями фестиваля в этом году стали представители кинематографического искусства около 20 стран.

Лучшие дебютные картины мира здесь превращаются в большое кино. Для каждого из начинающих режиссеров фестиваль «Дух Огня» - это реальный шанс понравиться международному зрителю. Россия, Испания, Португалия, Швейцария, Франция, Колумбия и Грузия - каждую ленту оценивает признанные люди искусства.

«Чем будет больше возможностей ребят, кто начинает свой путь, показать свое кино - не важно, какое: вот так сочинил, вот так придумал - я так вижу, так хочу. Вам нравится или не нравится, а я так хочу. Это прекрасное начало. А как иначе? Надо начинать с бунтарства», - отмечает член жюри кинофестиваля, народная артистка России Ирина Розанова.

«Дух огня» в этом году проходит под девизом «Пусть всегда будет» и посвящен семейным ценностям. Португальский режиссер Катарина Вашконселуш прилетела в Ханты-Мансийск прямиком с наградами Берлинского фестиваля. Представляет здесь ленту «Метаморфоза птиц» - о том, как в маленьком солнечном городке познакомились ее бабушка и дедушка.

«Огромное расстояние между Португалией и Россией, Сибирью. Поэтому мне очень интересно, как российская аудитория отреагирует на мой фильм. Потому что он личный, о моей семье. Будет здорово, если он найдет отклик у членов российских семей», - поделилась Катарина.

В этом году впервые на фестивале стали обходиться даже без широких экранов. Отдельный кинозал - в шлемах виртуальной реальности: северное сияние, олени и великолепные пейзажи - с вами в главной роли.

«Цель глобальная виртуальной реальности и возможностей в виртуальной реальности в том, чтобы расширить технологический инструментарий людей, которые занимаются кино», - рассказал создатель программы интерактивных фильмов в формате виртуальной реальности «Russian VR Seasons» Георгий Молодцов.

Традиционно российские и зарубежные режиссеры поборются за специальный приз «За сохранение культурных традиций». Его уже больше 14 лет ежегодно вручает компания «Газпром нефть».

«Ханты-Мансийский округ замечателен тем, что здесь созданы, с одной стороны, инфраструктура культуры, с другой стороны, есть программа гастролей. И фестиваль по большому счету венчает вот эту пирамиду культурную, фестиваль кинодебютов это очень интересный формат, он стал визитной карточкой региона», - подчеркнул член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

«Наш кинофестиваль - это одна из значимых точек событийного туризма для нашего региона. И, можно сказать, даже бренд», - подтверждает его слова губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова.

Ханты-Мансийский автономный округ - один из лидеров по добыче углеводородов в России. Поэтому «Газпром нефти» так важно, чтобы в столице Югры была комфортная среда для горожан. С 2013 года компания реализует программу социальных инвестиций «Родные города»: это и строительство жилья, детские площадки, сады и создание общественных пространств. Важнейшая часть этой среды - культурная. Кинофестиваль «Дух огня» каждый год дает возможность жителям встретиться с дебютантами и мэтрами мирового кино.