МИД РФ поправил турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова об Эрдогане

Турецкий телеканал YolTV решил «подвести под монастырь» российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Вещатель опубликовал в соцсети видео, на котором глава МИД РФ и президент Турции запечатлены во время переговоров 5 марта в Москве.

В субтитрах к видеоролику значится перевод фразы, якобы произнесенной министром иностранных дел РФ, который звучит, как «I love you Tayyip» («Я люблю Вас, Тайип»).

Российское внешнеполитическое ведомство на своем Twitter молниеносно указало турецкому СМИ на ошибку.

«Обратили внимание на то, что турецкий YolTV неправильно услышал слова Сергея Лаврова. В опубликованном видео отчетливо слышно, как министр говорит "I love your tie" ("Мне нравится Ваш галстук")», - указано в сообщении МИД.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Москву встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время беседы обсуждались вопросу урегулирования ситуации в сирийском Идлибе.