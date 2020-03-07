Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актер Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» и «Няньки», умер в Соединенных Штатах. Информацию о смерти Дэвида подтвердил его брат-близнец Питер Пол.

Официальных данных о причине смерти актера пока нет, однако EOB News со ссылкой на свои источники пишет, что он умер во сне.

Дэвид Пол ушел из жизни накануне своего дня рождения. 8 марта ему должно было исполниться 63 года.