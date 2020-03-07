Жительницу Подмосковья госпитализировали с подозрением на коронавирус

Вернувшаяся 25 февраля из поездки в Цюрих жительница Подмосковья обратилась к медикам для профилактического осмотра, чтобы исключить подозрения на наличие инфекции коронавируса в своем организме.

Женщина не чувствовала у себя никаких симптомов заболевания, однако сданные ею анализы предварительно дали положительный результат на COVID-2019.

Для уточнения диагноза анализы пациентки направят на исследование в лабораторию Новосибирска «Вектор».

Как уточнили в Минздраве Московской области, сейчас женщина вместе с членами ее семьи госпитализирована в инфекционное отделение областной больницы. Они помещены в изолированные боксы. Состояние у всех - удовлетворительное, цитирует сообщение областного Минздрава РИА Новости.

Помимо этого устанавливается круг лиц, с которыми контактировала семья. Все они будут помещены на карантин и взяты под медицинское наблюдение.

В Санкт-Петербурге сегодня зарегистрирован второй случай заболевания коронавирусом. Пострадавшей стала женщина, недавно вернувшаяся из Италии.