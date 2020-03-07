Ангар с радиоэлектроникой загорелся в Москве: видео
Огонь охватил металлическую постройку по всей площади, в результате здание обрушилось полностью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imosrentgen, instagram
В Москве полыхает ангар с радиоэлектроникой: здание загорелось на территории поселка Мосрентген в Новой Москве.
Как уточнили в МЧС РФ по городу, ангар расположен по адресу Институтский проезд, владение 9, строение 1. Огонь охватил металлическую постройку по всей площади - 60х20 метров. В результате здание обрушилось полностью.
Спасатели уточнили, что обстановка на месте ЧП спокойная. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние строения.