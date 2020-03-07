Ангар с радиоэлектроникой загорелся в Москве: видео

В Москве полыхает ангар с радиоэлектроникой: здание загорелось на территории поселка Мосрентген в Новой Москве.

Как уточнили в МЧС РФ по городу, ангар расположен по адресу Институтский проезд, владение 9, строение 1. Огонь охватил металлическую постройку по всей площади - 60х20 метров. В результате здание обрушилось полностью.

Спасатели уточнили, что обстановка на месте ЧП спокойная. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние строения.