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Завораживающее зрелище: проезд первого рельсового автобуса по Крымскому мосту сняли с коптера

Валентина Пескова
18:53 07.03.2020
Официальное открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту состоялось в конце декабря 2019 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Первый рельсовый автобус пригородного сообщения, вышедший сегодня с вокзала Керчи в Анапу, пересек Крымский мост. «Звезда» публикует кадры, снятые с коптера, на которых видно, как транспортное средство проезжает по величественному сооружению.

Завораживающие кадры не оставляют равнодушными: на видео можно заметить, что автобус напоминает современный мини-поезд с тремя вагонами. При этом окрашен он в яркие, сине-красно-серые тона. Под мостом простирается Керченский пролив, а над ним широко распахнулось голубое небо.

В расписании числятся три рейса из Кубани в Крым и столько же - в обратном направлении с пятницу по воскресенье. А в будни запланировано по два рейса.

Официальное открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту состоялось в конце декабря 2019 года.

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