В Петербурге зарегистрирован второй случай заболевания коронавирусом

В Санкт-Петербурге зарегистрирован второй случай заболевания коронавирусом. Пострадавшей стала женщина, недавно вернувшаяся из Италии, сообщили «Звезде» в городском комитете здравоохранения.

В частности, женщина обратилась за медицинской помощью 4 марта с жалобами на симптомы ОРВИ. В результате медики приняли решение госпитализировать ее в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина.

Как уточнили в управлении Роспотребнадзора по городу, наличие коронавирусной инфекции уже было подтверждено. В настоящее время пациентка находится в инфекционном боксе в удовлетворительном состоянии. Болезнь протекает в легкой форме.

Лица, которые контактировали с заболевшей, в настоящее время уже определены. Теперь ведется работа по их помещению под медицинское наблюдение.

За ситуацией следит Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Санкт-Петербурга.