В России будет более широко использоваться биометрия в сфере миграции

В России планируется расширить применение биометрических персональных данных для идентификации личности иностранных граждан. Данное поручение президента РФ Владимира Путина содержится в предложениях по реформированию миграционных режимов и института гражданства РФ, опубликованных на сайте Кремля.

В предложениях подчеркнута необходимость расширения использования биометрических персональных данных, чтобы верифицировать и идентифицировать личности иностранцев при пропуске через границу, а также при предоставлении им госуслуг и осуществлении контрольно-надзорных мероприятий.

«Одновременно необходимо совершенствовать направленные на предотвращение нарушения установленных правил и решение иных правоохранительных задач специальных механизмов и институтов обеспечения безопасности и правопорядка», - говорится в документе.

В предложениях по реформированию также отмечается возможность выноса части миграционных процедур за пределы России.