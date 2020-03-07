Более миллиарда смартфонов на Android оказались уязвимы перед хакерами

Более миллиарда смартфонов на операционной системе Android оказались потенциально уязвимы к хакерским атакам. Речь идет о старых версиях программного обеспечения, которые уже не получают обновления безопасности.

По данным портала Which?, под угрозой оказались гаджеты с устаревшими операционными системами 6.0 и более ранними версиями. Например, Marshmallow (2015), Lollipop (2014), KitKat (2013), Jellybean (2012), Ice Cream Sandwich (2011) или Gingerbread (2010).

Данные устройства являются уязвимыми перед целым рядом хакерских атак, а также для вируса, известного под названием «Джокер».

Эксперты отмечают, что пользователям версий Android старше 7.0 стоит попытаться обновить ПО. Если же это окажется невозможным, то останется лишь заменить устройство.