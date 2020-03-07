Путин поручил провести миграционную реформу
Ответственным за выполнение назначен руководитель администрации Кремля Антон Вайно.
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Президент РФ Владимир Путин поручил организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства страны. Российский лидер поручил предоставить доклад до 1 марта 2021 года.
Как уточняется в документе, опубликованном на сайте Кремля, администрации президента РФ необходимо организовать работу «по реформированию миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации на основе предложений, подготовленных названной рабочей группой».
Путин назначил ответственным за выполнение руководителя администрации Кремля Антона Вайно.