СМИ: рухнувший в КНР отель использовался для карантина в борьбе с коронавирусом

Здание отеля в китайской провинции Фуцзянь, которое обрушилось сегодня, 7 марта, использовалось для карантина тех, кто тесно общался с заболевшими коронавирусом. Об этом сообщают местные СМИ.

Вместе с тем ET Today со ссылкой на заявление сотрудника управления по чрезвычайным ситуациям уточняет, что официально данную информацию пока не подтвердило ни одно ведомство.

Отель Xinjia Express обрушился в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. По предварительной информации, под завалами могут все еще находиться, по разным данным, от 40 до 70 человек. К настоящему моменту удалось спасти 28 пострадавших. О причине обрушения данных пока нет.