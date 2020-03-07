На востоке Китая произошло обрушение здания отеля

Здание отеля обрушилось в восточной китайской провинции Фуцзянь. Инцидент произошел в городском округе Цюаньчжоу в 14.30 по Москве. Причина разрушения строения пока устанавливается.

Работающие на месте спасатели уже извлекли из-под завалов 28 человек. Еще около 40, по предварительным данным, могут находиться под обломками здания. Всего под завалами могли оказаться около 70 человек, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям КНР.

Информации о погибших или раненых пока не поступало. Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие около 150 пожарных и спасателей.