Первый рельсовый автобус отправился по Крымскому мосту из Керчи в Анапу

С вокзала Керчи в Анапу отправился первый рельсовый автобус пригородного сообщения. Время в пути составляет два часа.

Сразу после выезда из Керчи рельсовый автобус пересечет границу между Крымом и Краснодарским краем, а также Керченский пролив по железнодорожной части Крымского моста.

Автобус сделает две остановки в пути на станциях Тамань-Пассажирская и Юровская. В расписании числятся три рейса из Кубани в Крым и столько же - в обратном направлении с пятницу по воскресенье. А вот в будни запланировано по два рейса, уточняет РИА Новости.

Официальное открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту состоялось в конце декабря 2019 года. В феврале этого года стартовали продажи билетов в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска в Симферополь и обратно.