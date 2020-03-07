Названы излюбленные у россиян маршруты для поездок на 8 Марта

Специалисты одного из популярных сервисов путешествий изучили направления, наиболее излюбленные россиянами на 8 Марта. Эксперты проанализировали все проданные железнодорожные билеты с выездом из российских городов перед праздниками.

Так, в первую пятерку маршрутов с отправлением из Москвы вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Иваново и Владимир.

Кроме того, излюбленными направлениями россиян являются Смоленск, Саратов, Воронеж и Белгород. А вот из Петербурга россияне чаще всего предпочитают путешествовать в Псков.

Что же касается зарубежных железнодорожных направлений, то здесь наиболее популярны «Москва - Минск», «Петербург - Хельсинки», а также «Москва - Киев».

По данным РИА Новости, средний чек на билеты на поезд вырос на 3,9%.