В Китае разработан прибор для диагностики коронавируса за полчаса

Измерительный прибор, позволяющий выявлять заражение новым коронавирусом в кратчайшие сроки, создала группа исследователей из Сямэньского университета на востоке Китая. Комплекс способен установить наличие инфекции в организме человека всего за полчаса.

Новый прибор одобрило Государственное управление по контролю за медицинской продукцией КНР. Создатели измерительного аппарата вместе со своими партнерами направили около 90 тысяч комплектов прибора совершенно безвозмездно в больницы и медицинские центры провинции Хубэй, где зафиксирован очаг пневмонии.

Как сообщает «Жэньминь жибао», с конвейера производящей прибор компании Yangshengtang Beijing Wantai ежемесячно будет сходить не менее одного миллиона комплектов.