В Крыму сравнили заседание Совбеза ООН с шабашем

Заседание Совбеза ООН, которое созвали западные страны, чтобы обсудить крымский вопрос, по своей форме напоминало скорее пропагандистский шабаш. Такое заключение сделал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Пропагандистский шабаш, устроенный в Нью-Йорке, выглядел довольно неубедительным и напоминал разговор "слепого с глухим"», - цитирует Молохова РИА Новости.

При этом организаторы встречи даже отказались предоставить слово по видеоконференцсвязи самим крымчанам.

Встреча участников Совбеза ООН проходила по «формуле Аррии». Этот формат подразумевает консультации, на которых могут высказывать свою точку зрения не только дипломаты, но и представители неправительственных организаций и общественности.

Мероприятие по обсуждению темы прав человека в Крыму было организовано постпредствами Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Эстонии, США в сотрудничестве с миссией Украины в ООН.