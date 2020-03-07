Причуды природы: в Москве зафиксирован новый температурный рекорд за 140 лет метеонаблюдений

За 140 лет фундаментальных метеонаблюдений, которые ведут в Москве синоптики, сегодня в предпраздничный день в столице зафиксировано максимальное значение температуры: оно составило 9 градусов ровно.

«Температура в 13 часов была уже +8,9 и продолжает повышаться. То есть рекорд взят. Не знаю, радоваться этому или нет, просто супертеплая погода, которая, конечно, больше характерна для апрельской. Метеорологи к этим рекордам относятся довольно спокойно», - рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Очень высокая температура, приближающаяся по своим значениям практически к летней, установилась сейчас в Южном федеральном округе: в Краснодарском крае, в Ростовской области и в Крыму столбики термометров показывают + 19...+24 градуса.

Как отметил метеоролог, данная повышенная температура воздуха - событие крайне редкое. По словам Вильфанда, все это - устойчивые причуды природы, которые в столице наблюдают с декабря прошлого года. Вместо традиционных зимних морозов в минувшем сезоне температура была выше нормы на +10...+11 градусов, что случается довольно редко.