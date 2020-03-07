Американский военнослужащий заразился коронавирусом в Италии

Европейское командование Вооруженных сил США сообщило о первом случае заражения коронавирусом среди американских военнослужащих, размещенных в итальянском Неаполе.

Данная информация, согласно публикации командования в Twitter, является достоверной. В то же время уточняется, что официальные сведения появятся позже.

В настоящее время COVID-19 заражены более 98 тысяч человек в Китае, Южной Корее, Иране, Италии, Франции, Великобритании. Скончались около 3,3 тысячи заболевших. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, которому позже дали официальное название COVID-19. По предварительной версии, человеку вирус передался от диких животных, которых в Китае употребляют в пищу.