В России зафиксировано еще 4 случая заболевания коронавирусом

В России зафиксировано еще четыре случая заболевания коронавирусом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

Отмечается, что трое заболевших находятся в Липецке, один - в Санкт-Петербурге. При этом все они посещали Италию в последние две недели.

Уточняется, что у двух заболевших из Липецка болезнь протекает без выраженных симптомов. Круг лиц, с которым контактировали четверо россиян, определен. В настоящее время ведется работа для помещения их под наблюдение медиков.

Вчера, 6 марта, стало известно еще о шести новых случаев заболевания коронавирусом в нашей стране: один - в Нижнем Новгороде и еще шесть - в Москве.

В настоящее время COVID-19 заражены более 98 тысяч человек в Китае, Южной Корее, Иране, Италии, Франции, Великобритании. Скончались около 3,3 тысячи заболевших. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, которому позже дали официальное название COVID-19. По предварительной версии, человеку вирус передался от диких животных, которых в Китае употребляют в пищу.