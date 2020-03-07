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МИД РФ предупредил страны НАТО, что их агрессивные действия у границ РФ только усиливают напряженность

Валентина Пескова
15:03 07.03.2020
В апреле-мае 2020 года на территории ряда европейских стран вдоль западной границы России запланированы учения НАТО Defender Europe-2020.
МИД РФ предупредил страны НАТО, что их агрессивные действия у границ РФ только усиливают напряженность
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress

Наращивание НАТО активности у границ Российской Федерации не заставит Москву изменить курс во внешней политике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос о предстоящих учениях НАТО Defender Europe-2020.

Военные маневры запланированы на территории ряда государств Европы вдоль западной границы России.

«В истории России было много тех, кто пытался ей грозить, бряцая оружием. Все эти попытки завершились бесславно. Разумеется, агрессивные намерения США и НАТО мы учтем в собственном военном строительстве. Рекомендуем натовцам задуматься о последствиях их агрессивных действий, лишь усиливающих международную напряженность», - приводится ответ Захаровой на сайте ведомства.

Как пояснили в дипмиссии, министр обороны США Марк Эспер на брифинге 5 марта прямым текстом заявил, что целью Defender Europe-2020 является намерение послать сигнал России, что она «изменила свое плохое поведение».

«В чем оно заключается, глава Пентагона не разъяснил, да и не смог бы. Ведь очевидно, что наша страна никому не угрожает, а ударный кулак у российской границы собирает именно НАТО», - рассказала Захарова.

Решение провести широкомасштабные маневры в НАТО решили в то время, когда Россия будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ни в НАТО, ни в Вашингтоне уже не скрывают, что «потенциальным противником» в рамках данных учений является Россия.

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