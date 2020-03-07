СМИ: в Сирии погиб высокопоставленный представитель иранского КСИР
По данным СМИ, погибший занимал пост командующего КСИР в Пальмире.
© Фото: Juma Muhammad, Keystone Press Agency, Globallookpress
В Сирии погиб высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фархад Дабириян, сообщает агентство Fars. О трагедии стало известно в субботу, 7 марта.
По данным агентства, погибший занимал пост командующего КСИР в Пальмире. Подробности гибели военного пока не приводятся.
В КСИР официально пока не подтвердили смерть военного.