«Необычная и интересная»: автор книги о Феррари назвал главные черты разведчицы

Зрителей телеканала «Звезда» 9 марта ждет премьера - детективный сериал «Легенда Феррари». Это шпионская история, основанная на реальных событиях. О личности главной героини - Ольги Голубовской, работавшей под псевдонимом Эль Феррари, - рассказал член Общества изучения истории разведки Александр Куланов, написавший книгу о разведчице.

«Она реабилитирована, но в отношении ордена ничего не отменено. Она лишена госнаграды. Хороший человек, интересный человек, необычный человек. Решил, что, наверное, стоит еще раз снова мне в эту тему вернуться и понять наконец, что такое на самом деле "легенда о красной Феррари"», - сказал он.

По сюжету фильма, в Севастополе времен гражданской войны встречаются «красная» разведчица Ольга Голубовская и британский шпион Макс Эрмлер. Ее миссия - убрать барона Врангеля, а он действует в интересах британской короны. Главную роль в сериале исполнила Ольга Погодина.