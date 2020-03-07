Букет с вирусом: в Депторге объяснили, почему не стоит покупать цветы с рук

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Анна Берестовая
02:20 07.03.2020
Центральный административный округ является наиболее популярным среди правонарушителей торгового законодательства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В преддверии Международного женского дня в стране проводятся рейды по пресечению несанкционированной торговли цветами и сувенирной продукцией.

Центральный административный округ является наиболее популярным среди правонарушителей торгового законодательства.

В среду, 6 марта, сотрудники префектуры ЦАО совместно с полицией и Общероссийской организацией «Офицеры России» провели рейд по местам незаконной торговли цветочной продукцией. Усиленный контроль велся в местах массового скопления людей - около метро, железнодорожных вокзалов и транспортно-пересадочных узлов.

Начальник Управления бытовых услуг и безопасности Департамента торговли и услуг Москвы отметила, что несанкционированная торговля особенно опасна сейчас, во время эпидемии коронавируса.

«Торгуют всем подряд, непонятного качества, не понятно откуда. Это опасно в сегодняшней ситуации, когда мы про вирус все говорим», -  заявила она.

В ходе патрулирования было отмечено, что незаконной торговли становится меньше. Борьба с несанкционированной торговлей ведется в постоянном режиме. Специалисты префектуры и управ районов Центрального округа ежедневно следят по камерам наружного наблюдения за нарушителями правопорядка. Выявив место несанкционированной торговли, окружная мобильная группа выезжает для задержания, составления протокола и изымания продукции.

«Мы боремся не для того, чтобы штрафы заплатили, а чтобы город был чистым, была цивилизованная торговля. Мы показываем, что власть в городе есть», - обозначила Корнишова.

Только за январь и февраль 2019 года было составлено 115 протоколов и были взысканы штрафы на сумму 125 тысяч рублей.

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