Клиенты «Альфа-банка» сообщили о блокировке банковских карт

В работе «Альфа-банка» произошел сбой - многие россияне утром 7 марта не смогли расплатиться картой, а также она не отображалась в мобильном приложении. При этом никаких уведомлений заранее пользователям не поступало.

Банк принял такое решение в целях безопасности и сохранности средств. Кредитная организация заблокировала множество карт по подозрению в компрометации, якобы произошла утечка данных об их владельцах.

«Альфа-банк» пообещал перевыпустить карты, они будут готовы в течение одного-двух дней, сообщает организация в Twitter.