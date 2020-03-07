В России изменятся правила выдачи лицензий на оружие
В электронной форме предстоит взаимодействовать оружейным заводам, а также юридическим лицам.
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В России задумались о переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием. Об этом сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов.
По его словам, данные, которые поступают от всех участников оборота оружия, будут сведены в единую систему. В электронной форме предстоит взаимодействовать оружейным заводам, а также юридическим лицам - продавцам и владельцам. Как уточняет сайт «Российской газеты», лицензии и разрешения также будут выдавать в электронном виде.
«Вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», - отметил Золотов.
По данным издания, таким образом в ведомстве рассчитывают, что цифровая платформа появится уже в течение двух лет.