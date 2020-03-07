В России изменятся правила выдачи лицензий на оружие

В России задумались о переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием. Об этом сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов.

По его словам, данные, которые поступают от всех участников оборота оружия, будут сведены в единую систему. В электронной форме предстоит взаимодействовать оружейным заводам, а также юридическим лицам - продавцам и владельцам. Как уточняет сайт «Российской газеты», лицензии и разрешения также будут выдавать в электронном виде.

«Вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», - отметил Золотов.

По данным издания, таким образом в ведомстве рассчитывают, что цифровая платформа появится уже в течение двух лет.