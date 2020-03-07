Первый заболевший коронавирусом в Москве россиянин выписан из больницы

В Москве из инфекционной больницы выписан первый пациент, заразившийся коронавирусной инфекцией. Им оказался сотрудник РФС Давид Беров. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

Сообщается, что повторные исследования на наличие у него заболевания показали отрицательный результат, а сам пациент находится в хорошем состоянии.

«В настоящее время пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается», - говорится в сообщении оперативного штаба.

Сам Беров добавил, что сразу после выписки поедет отдыхать домой. Он также поблагодарил врачей больницы за внимательное отношение.