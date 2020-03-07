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В Москве появится быстровозводимый инфекционный центр

Наталия Майорова
13:22 07.03.2020
В нем будут находиться медицинские боксы для размещения пациентов, санитарный пропускной пункт и помещения для дезинфекции.
В Москве появится быстровозводимый инфекционный центр
© Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Быстровозводимый инфекционный центр построят в Москве. О новом проекте в столичной мэрии рассказали на фоне вспышки коронавируса в ряде стран мира.

В центре будут находиться медицинские боксы для размещения пациентов, санитарный пропускной пункт и помещения для дезинфекции.

Так, сегодня, 7 марта, из-за угрозы распространения инфекции вступило в силу ограничение на въезд в нашу страну для граждан Ирана. Запрет введен для тех, кто приезжает на учебу или по работе, для туристов и даже тех, кто летит через Россию транзитом. В исламской республике уже почти пять тысяч зараженных, 120 человек погибли. 

В США за сутки число заболевших увеличилось на 100. Российские дипломаты следят за ситуацией в Калифорнии: стало известно, что на лайнере Grand Princess, который стоит сейчас на карантине у Сан-Франциско - коронавирус был обнаружен у 21 пассажира. При этом, на судне четверо россиян. К настоящему моменту неизвестно, входят ли они в список заразившихся.

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