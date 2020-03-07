Минобороны Турции не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в Идлибе

Нарушений режима прекращения огня в Идлибе не зафиксировано, сообщили в Министерстве обороны Турции. Режим тишины действует в Идлибе с 00.01 6 марта.

Глава военного ведомства Турции Хулуси Акар также заявил, что на следующей неделе в Анкару прибудет российская делегация, чтобы обсудить детали совместного патрулирования вдоль трассы М5, которое должно начаться с 15 марта.

Результатом переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб стал дополнительный протокол к Сочинскому меморандуму. Стороны договорились о совместном патрулировании в окрестностях Серакаба по трассе М-5, создать шестикилометровый коридор безопасности связывающей между собой Латакию и Алеппо.