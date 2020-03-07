В Крыму заявили о нежелании прикасаться к воде с Украины

Крым не нуждается в днепровской воде, пока украинские власти не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна. Это первое. Во-вторых, пока у власти на Украине находятся люди, которые исповедуют нацизм как главную идеологию, прикасаться к этой воде крымчане не будут», - передает его слова РИА Новости.

По словам Константинова, для жителей Крыма это крайне опасно, так как совершенно не исключается, что украинская сторона «будет травить какими-то химикатами».

До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Накануне новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев видит данную ситуацию как вопрос так называемой «гуманитарной ответственности».